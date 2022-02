Telegatti 1988, Marco Columbro viene premiato per la trasmissione tv rivelazione dell'anno "Tra moglie e marito"

Rivediamo la premiazione di Marco Columbro ai Telegatti 1988 per la trasmissione tv rivelazione dell'anno "Tra moglie e marito". Il conduttore premiato da Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, dopo essere salito sul palco, ringraziava per aver ricevuto le candidature nella categoria e, riferendosi a Mike Bongiorno, diceva: "ero candidato con grandi nomi come te, Corrado e Arbore".

"Ringrazio la mia mamma per avermi fatto così bello - aggiungeva scherzando il conduttore - perché il grande successo del programma in realtà è la mia bellezza".

"Tra moglie e marito" è stato un programma televisivo andato in onda su Canale 5 dal 28 settembre 1987 al 29 giugno 1991. La conduzione fu affidata a Marco Columbro, che aveva precedentemente condotto "Studio 5" nel quale era andata in onda una prima versione del gioco. Al programma, oltre il Telegatto del 1988, ne vennero assegnati anche altri due come miglior trasmissione di giochi in TV nel 1989 e nel 1990.