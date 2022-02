Irene Grandi con "La tua ragazza sempre" a "Vota la voce"

Scoperta nel 1994 dal grande pubblico grazie alle canzoni "Fuori" e "T.V.B.", scritta appositamente per lei dall'amico Jovanotti, Irene Grandi è diventata una delle voci più riconoscibili della musica italiana dopo aver raggiunto il grande successo l'anno seguente, nel 1995, con l’album "In vacanza da una vita", trainato dal fortunato singolo omonimo e dal brano "Bum Bum".

Nei suoi 27 anni di carriera, Irene Grandi ha attraversato diversi generi musicali e collaborato con artisti del panorama musicale nazionale, tra cui, Jovanotti, Eros Ramazzotti, Claudio Baglioni, Paolo Vallesi, Pino Daniele e Vasco Rossi e Tiziano Ferro. Ha partecipato a sei edizioni del Festivalbar, vincendolo due volte, e a cinque del Festival di Sanremo, conquistando il secondo posto nel 2000 con il brano "La tua ragazza sempre".

Nell’edizione del 2020 ha partecipato a Sanremo con il brano "Finalmente Io", scritto per lei da Vasco Rossi e sempre nello stesso anno Irene Grandi ha aderito a Italian Allstars 4 Life, un gruppo di oltre cinquanta artisti italiani, che hanno inciso il brano "Ma il cielo è sempre blu", il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza alla Croce Rossa Italiana per sostenere "Il Tempo della Gentilezza", progetto a supporto delle persone più fragili colpite dalla pandemia di Covid. Nel giorno del suo compleanno rivediamola, giovanissima, nel 2000 sul palco di "Vota la voce" con "La tua ragazza sempre".