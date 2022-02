Nel 1987 Gianni Morandi vinse un Telegatto da attore: la consegna

Rivediamo il momento in cui Gianni Morandi e Milly Carlucci ritirano il Telegatto 1987, presentati da Mike Bongiorno, per il miglior film TV "La voglia di vincere". A premiarli il pilota automobilistico Michele Alboreto. "È stata un'esperienza meravigliosa - diceva Milly Carlucci ritirando il premio - perché c'era Gianni che ha un talento naturale, è bravissimo, un compagno di lavoro stupendo, una persona così carica di umanità e di talento che merita tutto il successo che ha sia come attore sia come cantante".

"È un anno particolare - sottolineava Gianni Morandi - perché con un trio, un gruppo di amici, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi, abbiamo vinto il Festival di Sanremo e con un altro trio, io, Milly Carlucci e Catherine Spaak abbiamo avuto questo risconoscimento da parte del pubblico".

Il premio "Telegatto" è nato nel 1971, ma andato in onda in televisione su Canale 5 per la prima volta nel 1984 (con il nome di "Gran Premio Galà della TV") come risposta al già esistente Premio regia televisiva (trasmesso da Rai 1).