Il sesso secondo Tinto Brass, l'intervista al "Maurizio Costanzo Show" 1985

Durante una puntata del "Maurizio Costanzo Show" '85-'86", il regista Tinto Brass parla di sesso e dei tabù legati all'argomento. "Gli scandali nei confronti della sessualità - dice il regista - sono in realtà più negli uomini cosiddetti di cultura che non nella gente semplice che la vive con un'assoluta tranquillità senza nessuna meraviglia e nessuno scandalo".

"A considerare la sessualità una cosa sporca - prosegue il regista - è chi è stato abituato, educato in una certa maniera e non riconosce sufficiente dignità culturale o le stesse valenze culturali di un qualunque altro argomento quotidiano". "La cultura classifica come perverso - sottolinea Brass - ciò che è naturale".

Il programma "Maurizio Costanzo Show", ideato e condotto dal giornalista Maurizio Costanzo, è il talk show più longevo della televisione italiana.

Tinto Brass, all'anagrafe Giovanni Brass, è nato a Milano il 26 marzo 1933 ed è un regista, sceneggiatore, montatore e scrittore, considerato il maestro del cinema erotico italiano.