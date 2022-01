Auguri a Iva Zanicchi: rivediamola cantare a "Popcorn" nel 1981

Buon compleanno Iva Zanicchi. La cantante, attrice, presentatrice e persino eurodeputata per un breve periodo della sua vita, compie 82 anni. Nata a Reggio Emilia il 18 gennaio del 1940, Zanicchi è una delle più grandi voci della nostra canzone.

Ancora oggi detiene il primato di donna con il maggior numero di "Festival di Sanremo" vinti (tre, nel 1967, 1969 e 1974), ma la sua è stata una carriera poliedrica che si è sviluppata su più fronti e che l’ha portata poi a diventare un’icona del piccolo schermo dove viene ricordata soprattutto per "Ok, il prezzo è giusto", programma che l’ha vista al timone per 12 anni. Per celebrarla nel giorno del suo compleanno rivediamola cantare il suo pezzo "E tu mai" a Popcorn 1981.