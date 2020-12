Auguri a Claudia Gerini: eccola quando cantava a "Non è la Rai"

Buon compleanno a Claudia Gerini. L'attrice, nata a Roma il 18 dicembre 1971, compie 49 anni. Già nel 1985, a soli 13 anni, vince il concorso di bellezza Miss Teenager, nella giuria del concorso era presente anche Gianni Boncompagni, che nel 1991 la fa esordire in televisione nel programma Primadonna, in cui conduce un gioco telefonico, prima di entrare nel cast del programma Non è la Rai, sempre per la regia di Boncompagni.

Saranno i film Viaggi di nozze (1995) e Sono pazzo di Iris Blond (1996), entrambi diretti da Carlo Verdone, a farla conoscere al grande pubblico, dopo alcuni piccoli ruoli cinematografici. E da lì la sua carriera non si ferma più, diventa un'attrice affermata e prende parte a numerose produzioni cinematografiche, fra cui: Fuochi d'artificio (1997), Tutti gli uomini del deficiente (1999), La passione di Cristo (2004), Non ti muovere (2004) e La terra (2006), che affianca a ruoli da protagonista in alcune serie tv.

Festeggiamo la bella e simpatica Claudia rivedendola giovanissima in una esibizione a "Non è la Rai" nella stagione 91/92.