È morto Lucio Montanaro, uno dei volti della risata all'italiana
L'attore, 75enne, vittima di un malore nella piscina di casa. È stato uno dei caratteristi più presenti e apprezzati nelle commedie anni '70 al fianco di Lino Banfi, Renzo Montagnani, Alvaro Vitali
Il cinema italiano degli anni '70 e '80 perde uno dei suoi protagonisti: si è spento all’età di 75 anni Lucio Montanaro, attore e caratterista originario di Martina Franca. Proprio nella piscina della sua abitazione nella cittadina pugliese, l'artista è stato vittima di un malore che non gli ha dato scampo.
Volto simbolo del cinema tra gli anni Settanta e Ottanta, Montanaro ha segnato un'epoca della commedia all'italiana dell'epoca recitando al fianco di pilastri dello spettacolo come Lino Banfi, Renzo Montagnani, Alvaro Vitali, Pippo Franco, Mario Merola e Nino D'Angelo e star come Edwige Fenech e Nadia Cassini.
Profondamente legato alla sua terra, solo poche settimane fa era stato festeggiato dalla comunità locale per il suo compleanno. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nel mondo dello spettacolo e tra i tanti fan che ne ricordano la verve e l'inconfondibile presenza scenica.