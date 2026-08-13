LUTTO NEL CINEMA

È morto Lucio Montanaro, uno dei volti della risata all'italiana

L'attore, 75enne, vittima di un malore nella piscina di casa. È stato uno dei caratteristi più presenti e apprezzati nelle commedie anni '70 al fianco di Lino Banfi, Renzo Montagnani, Alvaro Vitali

13 Ago 2026 - 18:56
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Il cinema italiano degli anni '70 e '80 perde uno dei suoi protagonisti: si è spento all’età di 75 anni Lucio Montanaro, attore e caratterista originario di Martina Franca. Proprio nella piscina della sua abitazione nella cittadina pugliese, l'artista è stato vittima di un malore che non gli ha dato scampo.

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Volto simbolo del cinema tra gli anni Settanta e Ottanta, Montanaro ha segnato un'epoca della commedia all'italiana dell'epoca recitando al fianco di pilastri dello spettacolo come Lino Banfi, Renzo Montagnani, Alvaro Vitali, Pippo Franco, Mario Merola e Nino D'Angelo e star come Edwige Fenech e Nadia Cassini.

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Profondamente legato alla sua terra, solo poche settimane fa era stato festeggiato dalla comunità locale per il suo compleanno. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nel mondo dello spettacolo e tra i tanti fan che ne ricordano la verve e l'inconfondibile presenza scenica.

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