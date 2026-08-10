Nato a Tarboro, in North Carolina, il 30 agosto 1941 e cresciuto a Portsmouth, in Virginia, Jones si avvicinò al mondo della recitazione durante gli anni dell'università, dopo un'adolescenza segnata dall'abuso di alcol. Studiò radio, televisione e cinema all'Università della Carolina del Nord e, alla fine degli anni Sessanta, cominciò a lavorare tra teatro, cinema e televisione.