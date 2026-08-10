Il Generale Lee investito dalle polemiche
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Due foto di Ben Jones © Wikipedia
Ben Jones, conosciuto dal pubblico televisivo soprattutto per aver interpretato il meccanico Cooter Davenport nella serie "Hazzard", è morto domenica 9 agosto all’età di 84 anni. L'attore si trovava nella sua abitazione quando è stato colpito da un infarto mentre si preparava a seguire una partita di baseball in televisione. A comunicare la notizia è stata la moglie Alma Viator, attraverso un messaggio pubblicato su Facebook.
Jones ha vestito i panni di Cooter per tutte e sette le stagioni della serie, dal 1979 al 1985, comparendo complessivamente in 141 episodi. Terminata l'esperienza televisiva, l'attore intraprese una carriera politica che lo portò a essere eletto per due mandati alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti.
Nato a Tarboro, in North Carolina, il 30 agosto 1941 e cresciuto a Portsmouth, in Virginia, Jones si avvicinò al mondo della recitazione durante gli anni dell'università, dopo un'adolescenza segnata dall'abuso di alcol. Studiò radio, televisione e cinema all'Università della Carolina del Nord e, alla fine degli anni Sessanta, cominciò a lavorare tra teatro, cinema e televisione.
Tra le sue prime esperienze sul grande schermo figurano "Together for Days" del 1972, "Moonrunners" del 1975, "Il bandito e la 'Madama'" e "The Lincoln Conspiracy", entrambi del 1977, e "They Went That-a-Way & That-a-Way" del 1978.
Fu proprio "Moonrunners", scritto e diretto da Gy Waldron, a costituire il punto di partenza per il successivo sviluppo televisivo di "Hazzard". Quando Waldron trasformò l'idea del film in una serie televisiva, Jones entrò nel cast insieme a John Schneider, Tom Wopat, Catherine Bach, Sorrell Booke e Sonny Shroyer.
Per sette stagioni Jones interpretò Cooter Davenport, proprietario dell'officina di Hazzard County e uno dei volti più facilmente riconoscibili della serie ambientata in Georgia. Il personaggio era caratterizzato dal tradizionale abbigliamento da meccanico, dal berretto e da un atteggiamento scanzonato che contribuiva al suo successo presso il pubblico.
Alla radio a corto raggio Cooter si faceva chiamare "Crazy Cooter" e aveva anche un tormentone diventato caratteristico: "Breaker uno, breaker uno, potrei anche essere pazzo, ma non sono mica scemo".
"Hazzard" divenne rapidamente uno dei grandi fenomeni televisivi americani dell'epoca. Nella stagione 1979-80 arrivò al secondo posto nella classifica degli ascolti Nielsen, preceduto soltanto da "Dallas".
Nel corso della seconda stagione, tuttavia, Jones rimase lontano dal set per alcuni episodi a causa di un contrasto con i produttori legato all'aspetto di Cooter. L'attore voleva infatti che il suo personaggio portasse una barba folta, mentre la produzione preferiva mantenerlo con il volto rasato. Alla fine fu la scelta dei produttori a prevalere.
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