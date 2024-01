Morto Gary Graham, attore di "Star Trek" e "Alien Nation"

Nella sua carriera, oltre a diversi film e produzioni televisive, ha interpretato diversi personaggi in serie dell'universo fantascientifico di "Star Trek" . Aveva 73 anni e il decesso è avvenuto in un ospedale di Spokane, nello stato di Washington. E' stata l'ex moglie Susan Lavelle a dare la triste notizia in un post su Facebook. Al momento le cause della morte non sono state rivelate.

Tgcom24

L'annuncio della morte "Con profonda tristezza devo annunciare che Gary Graham, il mio ex marito, fantastico attore e padre della nostra meravigliosa e unica figlia, Haylee Graham, è morto oggi. Siamo completamente devastati, specialmente nostra figlia Haylee. Sua moglie Becky è stata al suo fianco" ha scirtto l'ex moglie sui social.

Nella saga di Star Trek Nell'universo fantascientifico della saga televisiva e cinematografica di "Star Trek", Gary Graham ha interpretato Tanis, leader della comunità Ocampan in "Star Trek: Voyager" nel 1995; ha ripreso il ruolo dell'ambasciatore Soval, un ambasciatore vulcaniano sulla Terra, in "Star Trek: Enterprise", dal 2001 al 2005. Ha anche interpretato il primo ufficiale Ragnar in "Star Trek: Of Gods and Men" (2007) e "Star Trek: Renegades" dal 2015 al 2017.

Nella serie Alien Nation Nella serie tv "Alien Nation" (1989-90) Graham ha interpretato il detective di Los Angeles Matthew Sikes insieme a Eric Pierpoint nel ruolo di George Francisco, un'"immigrato" e nuovo arrivato da un altro pianeta. La coppia di attori è poi tornata per i telefilm "Alien Nation: Dark Horizon" (1994), "Alien Nation: Body and Soul" (1995), "Alien Nation: Millennium" (1996), "Alien Nation: The Enemy Whitin" (1996) e "Alien Nation: The Udara Legacy" (1997). La serie è nata da un film del 1988, "Alien Nation - Nazione di alieni" (1988) diretto da Graham Baker, con James Caan nel ruolo di Matthew e Mandy Patinkin in quello del nuovo arrivato.