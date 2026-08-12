La scomparsa di Fiorenza Marchegiani ha suscitato cordoglio nelle Marche, regione alla quale l'attrice era rimasta profondamente legata. La sindaca di Osimo, Michela Glorio, ha ricordato l'attrice sottolineando il rapporto con la città, dove era nata e aveva vissuto per molti anni. Nel messaggio di cordoglio ha definito Marchegiani una “brillante attrice” e ha ricordato le sue passeggiate nel centro storico, tra corso Mazzini e piazza del Comune. "Grazie Fiorenza per quanto hai dato alla cultura e al cinema italiano e grazie per aver portato sempre nel cuore le tue origini - ha scritto Glorio, aggiungendo che Osimo - è stata e sarà sempre orgogliosa di lei".