È morta a 73 anni Fiorenza Marchegiani, attrice di teatro, cinema e televisione, conosciuta dal grande pubblico soprattutto per il ruolo di Marta in Ricomincio da tre, il film del 1981 con cui Massimo Troisi debuttò alla regia e che segnò uno dei titoli più amati della commedia italiana. Marchegiani si è spenta l'11 agosto ad Albano Laziale. Nata a Osimo, in provincia di Ancona, nel 1953, aveva costruito una lunga carriera attraversando palcoscenico, cinema e televisione. Negli ultimi anni si era progressivamente ritirata dalla vita pubblica.
Il debutto in teatro e l'incontro con Massimo Troisi
La formazione di Fiorenza Marchegiani era legata all'Accademia d'Arte Drammatica di Roma. Gli esordi arrivarono a teatro con lo Stabile di Genova, dove recitò in La foresta di Aleksandr Ostrovskij e ne I due gemelli veneziani di Carlo Goldoni, sotto la direzione di Luigi Squarzina. Dopo alcune apparizioni in produzioni televisive Rai, nel 1981 arrivò l'occasione destinata a legare il suo nome alla storia del cinema italiano. Massimo Troisi la scelse per interpretare Marta in Ricomincio da tre. Nel film Marchegiani interpreta la fidanzata di Gaetano, il personaggio interpretato da Troisi, una donna indipendente e lontana dagli stereotipi femminili dell'epoca.
Dalla soap Vivere a Elisa di Rivombrosa
Nonostante il debutto sul grande schermo accanto a Troisi, il cinema non sarebbe diventato il principale terreno della sua carriera. Dopo aver partecipato a una decina di film, Marchegiani si dedicò soprattutto alla televisione, prendendo parte a numerose fiction e produzioni di successo. Dal 1999 entrò nel cast della soap opera Vivere, dove interpretò Letizia Visconti Gherardi. Nel 2002 fu Giancarla Morante in Incantesimo, mentre nel 2005 arrivò nel cast di Elisa di Rivombrosa. Negli anni successivi recitò anche in Distretto di polizia, Un amore e una vendetta, al fianco di Anna Valle e Alessandro Preziosi, e dal 2012 ne Le tre rose di Eva. Tra le sue esperienze cinematografiche figura inoltre Natale a New York, con Christian De Sica.
Il legame con Osimo e Offagna
La scomparsa di Fiorenza Marchegiani ha suscitato cordoglio nelle Marche, regione alla quale l'attrice era rimasta profondamente legata. La sindaca di Osimo, Michela Glorio, ha ricordato l'attrice sottolineando il rapporto con la città, dove era nata e aveva vissuto per molti anni. Nel messaggio di cordoglio ha definito Marchegiani una “brillante attrice” e ha ricordato le sue passeggiate nel centro storico, tra corso Mazzini e piazza del Comune. "Grazie Fiorenza per quanto hai dato alla cultura e al cinema italiano e grazie per aver portato sempre nel cuore le tue origini - ha scritto Glorio, aggiungendo che Osimo - è stata e sarà sempre orgogliosa di lei".
Nel 2005 Osimo aveva conferito a Marchegiani la civica benemerenza, riconoscendo il legame tra l'attrice e la sua città d'origine. Anche il sindaco di Offagna, Ezio Capitani, ha ricordato Marchegiani, raccontando un'amicizia nata ai tempi del liceo e il rapporto dell'attrice con il paese, dove aveva trascorso parte dell'infanzia e dove vivevano nonni e zii. "Grazie Fiorenza per quanto hai dato al teatro, al cinema e alla cultura" ha scritto Capitani, ricordando con affetto le sue origini offagnesi.