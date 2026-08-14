Halle Berry spegne 60 candeline. L'attrice, nata Maria Halle Berry a Cleveland, in Ohio, il 14 agosto 1966, è nota soprattutto per aver interpretato la supereroina Catwoman nell'omonimo film del 2004. Il suo nome d'arte deriva dai grandi magazzini Halle, in quel periodo molto noti nella sua città natale. Nel 2002 ha vinto l'Oscar alla miglior attrice, l'Orso d'argento al Festival di Berlino e lo Screen Actors Guild per il film "Monster's Ball - L'ombra della vita" (2002). L'attrice è, inoltre, affetta da diabete di tipo 1, diagnosticatole quando lei aveva 22 anni. Al Los Angeles Times aveva raccontato di come ci fossero "voluti un paio di anni e alcune situazioni spaventose per accettare il fatto che fosse un cambiamento definitivo e non una dieta che potevo interrompere dopo sei mesi".