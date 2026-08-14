Halle Berry compie 60 anni: "Ho imparato da mia madre a essere una donna forte"
L'attrice premio Oscar deve il suo nome d'arte a una catena di grandi magazzini di Cleveland. Prima di entrare nel mondo del cinema è stata una modella
Halle Berry spegne 60 candeline. L'attrice, nata Maria Halle Berry a Cleveland, in Ohio, il 14 agosto 1966, è nota soprattutto per aver interpretato la supereroina Catwoman nell'omonimo film del 2004. Il suo nome d'arte deriva dai grandi magazzini Halle, in quel periodo molto noti nella sua città natale. Nel 2002 ha vinto l'Oscar alla miglior attrice, l'Orso d'argento al Festival di Berlino e lo Screen Actors Guild per il film "Monster's Ball - L'ombra della vita" (2002). L'attrice è, inoltre, affetta da diabete di tipo 1, diagnosticatole quando lei aveva 22 anni. Al Los Angeles Times aveva raccontato di come ci fossero "voluti un paio di anni e alcune situazioni spaventose per accettare il fatto che fosse un cambiamento definitivo e non una dieta che potevo interrompere dopo sei mesi".
L'infanzia difficile
Halle è figlia di Judith Ann Hawkins, infermiera in un ospedale psichiatrico, e di Jerome Jesse Berry, afroamericano e inserviente nello stessa struttura. I suoi genitori si separarono quando lei aveva quattro anni e sua madre Judith crebbe lei e la sorella Heidi da sola. Suo padre era violento con sua madre. "Quando se ne andò di casa diventammo più serene. Ho imparato da mia madre a essere una donna forte", aveva raccontato l'attrice mentre presentava il film horror in cui è protagonista "Never Let Go - A un passo dal male".
Gli studi e i concorsi di bellezza
Halle ha studiato alla Bedford High School, dove fu cheerleader, reginetta del ballo della scuola, capoclasse, editrice del giornalino della scuola e membro della società d'onore. In seguito ha frequentato il Cuyahoga Community College. Ha lavorato nel reparto per bambini del grande magazzino Higbee's. Prima di diventare attrice, negli anni ottanta, ha partecipato a vari concorsi di bellezza: Miss Ohio USA (prima classificata nel 1986), Miss Teen All American, Miss USA e Miss Mondo come prima candidata afro-americana, classificandosi sesta.
Gli esordi nella recitazione
Alla fine degli anni ottanta si trasferì a Chicago per intraprendere una carriera di modella e di attrice. Uno dei suoi primi ruoli è stato nella serie televisiva "Chicago Force". Nel 1989 ottenne un ruolo nella sitcom "Living Dolls", poi cancellata dopo solo 13 puntate. Esordisce al cinema con "Jungle Fever" di Spike Lee, dove interpreta una tossicodipendente, "Strictly Business", "L'ultimo Boy Scout - Missione: sopravvivere" di Tony Scott, nel 1991, dove interpreta solo un ruolo minore insieme a Bruce Willis e Damon Wayans.
Il successo internazionale e l'Oscar
Il vero successo però arriva nel 2002, grazie alla sua interpretazione in "Monster's Ball", che le fa vincere numerosi premi, tra cui l'Oscar alla miglior attrice, diventando la prima attrice di colore a vincere il premio per quella categoria. Per lo stesso ruolo riceve anche altre candidature ai premi più prestigiosi come i Bafta e Golden Globe. Altri film importanti furono il 20° film della saga di James Bond dal titolo "La morte può attendere" (in cui rese omaggio a Ursula Andress, la prima delle Bond girl) e "Gothika".
Dove Cameron e Damiano David, il set del nuovo videoclip è a Capena
© Damiano David a Capena | Damiano David a Capena
© Damiano David a Capena | Damiano David a Capena
La vita privata: chi è l'attuale compagno
Nel 1992 sposa il giocatore di baseball David Justice, da cui divorzia quattro anni più tardi. Il secondo matrimonio con il musicista Eric Benét, finisce con la separazione nel 2004, seguito dal divorzio nel 2005. Dal luglio 2004 all'ottobre 2005 è stata fidanzata con l'attore Michael Ealy e dal 2005 al 2010 con il modello canadese Gabriel Aubry con cui ha avuto la sua prima figlia, Nahla Ariela, il 16 marzo 2008. Nell'ottobre 2010 ha iniziato una relazione con l'attore francese Olivier Martinez, con cui si è sposata il 13 luglio 2013, nel Castello di Condé a Vallery, in Francia. Il 5 ottobre 2013 nasce il suo secondo figlio, Maceo Robert Martinez. Nell'ottobre 2015 viene annunciato il loro divorzio. Nel febbraio 2026, l'attrice ha annunciato il fidanzamento con il musicista americano Van Hunt, dopo anni di frequentazioni e indiscrezioni.