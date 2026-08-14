Giovanna Mezzogiorno è sbarcata su Instagram. "Non ho mai pensato che sarei arrivata qui. Ho sempre preferito che fossero il lavoro, i film, il teatro e gli incontri a parlare per me. Per molto tempo ho guardato i social da lontano, forse anche con una certa diffidenza. Oggi scelgo di aprire questo spazio senza cambiare il mio modo di essere", scrive l'attrice romana nel post con cui ha inaugurato il suo primo profilo social.