Giovanna Mezzogiorno è sbarcata su Instagram. "Non ho mai pensato che sarei arrivata qui. Ho sempre preferito che fossero il lavoro, i film, il teatro e gli incontri a parlare per me. Per molto tempo ho guardato i social da lontano, forse anche con una certa diffidenza. Oggi scelgo di aprire questo spazio senza cambiare il mio modo di essere", scrive l'attrice romana nel post con cui ha inaugurato il suo primo profilo social.
Il rapporto con i social
L'attrice, vincitrice in carriera, fra gli altri, di una Coppa Volpi a Venezia come protagonista di "La bestia nel cuore", un David di Donatello, quattro Nastri d'argento e quattro Globi d'oro (dei quali l'ultimo, nel 2024 per il suo corto da regista, "Unfitting"), più volte aveva espresso in passato nelle interviste le sue riserve verso i social.
Una finestra sulla sua carriera
Nel post sottolinea comunque che il profilo "non sarà un racconto quotidiano della mia vita ma un luogo in cui condividere il mio lavoro, le parole, le immagini e le persone che continuano ad accompagnare il mio percorso". Tra i film nei quali la ritroveremo ci sono "Sotto a chi tocca" di Giorgio Pasotti con Stefano Fresi e Rocco Papaleo, tratto dallo spettacolo teatrale "Il metodo Gronholm", e "Se ami qualcuno dillo", opera prima di Marco Bonini, con Claudia Gerini e Edoardo Leo, che l'attore e autore ha tratto dal suo omonimo romanzo.