LDA, figlio di Gigi D'Alessio, non è più single: ecco la sua nuova fidanzata

Ospite a Verissimo nel 2025, LDA aveva parlato della fine della storia con Miriam Galluccio. "Abbiamo preso questa decisione di comune accordo. Miriam è stata la prima ragazza che ho amato veramente. Le storie finiscono, ci sta, ma ci vogliamo bene lo stesso, ci sentiamo. Ho un bellissimo ricordo di Miriam", aveva detto il cantante.