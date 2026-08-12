LDA, figlio di Gigi D'Alessio, non è più single: ecco la sua nuova fidanzata

Fotogallery - LDA compleanno a tutta musica, c’è anche Gigi D’Alessio
© Tgcom24
© Tgcom24
LDA - nome d'arte di Luca D'Alessio, figlio di Gigi - ha scelto i social per condividere un momento speciale della sua vita privata. Il cantante 23enne non è più single: con un post su Instagram ha voluto presentare ai follower la sua nuova fidanzata, la biondissima Federica. Insieme al selfie di coppia, è spuntata una dedica molto romantica: "Ti amo più della mia vita, amore mio". Non solo. Lo scatto arriva in occasione di un traguardo importante per i due, visto che hanno appena celebrato un anno di relazione, come raccontato dallo stesso artista attraverso poche ma significative parole: "Un anno di noi".
Ospite a Verissimo nel 2025, LDA aveva parlato della fine della storia con Miriam Galluccio. "Abbiamo preso questa decisione di comune accordo. Miriam è stata la prima ragazza che ho amato veramente. Le storie finiscono, ci sta, ma ci vogliamo bene lo stesso, ci sentiamo. Ho un bellissimo ricordo di Miriam", aveva detto il cantante.
Nato a Roma il 27 marzo 2003, Luca D'Alessio è il terzo figlio di Gigi D'Alessio e di Carmela Barbato, ex moglie dell'artista napoletano. LDA ha due fratelli maggiori nati dai suoi genitori: Claudio, nato nel 1987, e Ilaria, del 1992. Ha anche tre fratelli da parte di padre: Andrea (2010), nato dalla relazione di Gigi con Anna Tatangelo, e Francesco (2022) e Ginevra (2024), nati dalla relazione del padre con l'attuale compagna Denise Esposito.
LDA si è fatto conoscere al grande pubblico partecipando alla 21esima edizione del talent show Amici nel 2021-2022. In seguito ha partecipato al Festival di Sanremo 2023 con il brano Se poi domani e successivamente a Sanremo 2026 in coppia con Aka7even con Poesie clandestine. Propone principalmente brani pop, pop rap e R&B, cercando una propria identità artistica distinta da quella del padre, pur mantenendo con lui un ottimo e affettuoso rapporto.
© Tgcom24
© Tgcom24