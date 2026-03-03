LDA e Aka7even, arriva l'album "Poesie Clandestine": quando l'amicizia diventa un disco

La scelta è stata netta: questo disco è un capitolo a parte. LDA, che ha costruito la sua identità su sonorità R&B, continuerà il suo percorso solista in quella direzione. Aka7even proseguirà con il suo progetto urban. Poesie Clandestine è un territorio condiviso, un laboratorio dove mettere temporaneamente da parte le etichette individuali per esplorare altro. Il risultato è un mosaico sorprendente: cantautorato, latin, pop radiofonico, sfumature blues e una scrittura che in alcuni momenti si fa più intima e spoglia.