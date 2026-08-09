Fedez, la prima foto di famiglia con il piccolo Edoardo e Giulia in Sardegna
Il rapper si gode le vacanze insieme a Giulia Honegger e al terzo figlio, nato lo scorso 16 luglio dopo il ricovero e i giorni in cui ha temuto che il tempo potesse finire
Dopo giorni trascorsi tra ospedale, controlli e pensieri difficili, arriva la prima foto di fotografia di Fedez con la compagna Giulia Honegger e al piccolo Edoardo Lupo, il terzo figlio del rapper, nato lo scorso 16 luglio all'ospedale San Raffaele di Milano. A dare l'annuncio ufficiale era stato lo stesso Fedez due giorni dopo, condividendo sui social alcuni scatti insieme a Giulia e al neonato e accompagnandoli con poche parole: "Una gioia così grande".
A poche settimane dalla nascita, la famiglia si ritrova in Sardegna. Un'estate che arriva dopo un passaggio tutt'altro che semplice per il rapper e che rende quella fotografia ancora più significativa. Non è soltanto il ritratto di una coppia con il proprio bambino: è l'immagine di una nuova fase della vita di Fedez, arrivata proprio quando l'artista ha raccontato di aver guardato alla propria esistenza con occhi diversi.
Per Fedez si tratta della terza paternità. Edoardo Lupo è il primo figlio avuto con Giulia Honegger, dopo Leone e Vittoria, nati dalla precedente relazione con Chiara Ferragni. La nascita era stata mantenuta inizialmente nel massimo riserbo: la notizia era circolata il 17 luglio, prima che fosse lo stesso rapper a confermare tutto sui social il giorno successivo. La gravidanza di Giulia era stata ufficializzata da Fedez ad aprile con una fotografia in cui la compagna mostrava il pancione sulla spiaggia.
Il ricovero a pochi giorni dalla nascita del terzo figlio
La felicità per l'arrivo di Edoardo è stata però seguita, quasi immediatamente, da una nuova preoccupazione per la salute di Fedez. Il 20 luglio il rapper è stato portato in ambulanza al pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano per quella che inizialmente era stata descritta come un'urgenza legata a problemi gastrici. Il ricovero è arrivato appena quattro giorni dopo la nascita del figlio.
La situazione aveva riportato alla memoria un precedente molto delicato. Nel 2023 Fedez era stato operato d'urgenza proprio al Fatebenefratelli per un'emorragia interna provocata dal sanguinamento di alcune ulcere. Nello stesso anno aveva inoltre affrontato l'intervento per l'asportazione di un tumore. Dopo il trasferimento all'Humanitas di Rozzano, il rapper aveva trascorso altri giorni in ospedale.
"Pensavo che il mio tempo stesse per finire"
È stato però il messaggio pubblicato da Fedez dopo il ricovero a raccontare quanto fosse stato profondo lo spavento. Il 27 luglio il rapper ha rotto il silenzio sui social e ha parlato apertamente della paura vissuta durante quei giorni. In particolare, ha raccontato il momento in cui aspettava una trasfusione di sangue e il pensiero di non poter tornare ad abbracciare i propri figli.
Dal letto d'ospedale al mare
Alla luce di quanto accaduto al rapper nelle ultime settimane, la nuova immagine dalla Sardegna assume un significato particolare. Lo scatto immortala Fedez accanto a Giulia e al piccolo Edoardo, immerso in una dimensione familiare che negli ultimi mesi ha rappresentato uno dei grandi cambiamenti della sua vita: un papà, una mamma e il loro bambino e un sorriso ritrovato, che scaccia le paure.