Per Fedez si tratta della terza paternità. Edoardo Lupo è il primo figlio avuto con Giulia Honegger, dopo Leone e Vittoria, nati dalla precedente relazione con Chiara Ferragni. La nascita era stata mantenuta inizialmente nel massimo riserbo: la notizia era circolata il 17 luglio, prima che fosse lo stesso rapper a confermare tutto sui social il giorno successivo. La gravidanza di Giulia era stata ufficializzata da Fedez ad aprile con una fotografia in cui la compagna mostrava il pancione sulla spiaggia.