Elettra Lamborghini, la decolorazione finisce male e si taglia i capelli da sola: "Barbie passione esaurimento"
Dopo aver rovinato le lunghezze nel tentativo di schiarirle, la cantante improvvisa un taglio nel bagno di casa e racconta tutto sui social
Elettra si taglia i capelli dopo una decolorazione andata male © Instagram @elettralamborghini
Elettra Lamborghini ha raccontato nelle Stories la sua piccola crisi beauty, mostrando ai follower il momento in cui ha deciso di mettere mano da sola ai capelli dopo essersi accorta che le lunghezze erano state pesantemente rovinate dalla decolorazione. "Raga, sono completamente in crisi. Volevo donare i miei capelli e ora non posso neanche più farlo, sono completamente distrutti dalla deco", racconta nel video.
"Mi viene da piangere"
L'idea di accorciare i capelli, in realtà, c'era già: Elettra aveva pensato di concedersi un caschetto, ma certamente non in queste condizioni. "Ok che volevo fare il caschetto, ma sono completamente distrutti. Mi viene da piangere", continua osservando le lunghezze rovinate. A quel punto non resta che cercare di rimediare e la cantante sceglie la soluzione più drastica: fare tutto da sola.
Elettra Lamborghini si taglia i capelli da sola
Elettra prende una spazzola fucsia e un paio di forbici da cucina, districa le lunghezze e comincia a tagliare. Niente parrucchiere e nessun tentativo di nascondere il risultato: la cantante documenta l'intera operazione sui social, alternando sconforto e autoironia. Nelle immagini successive mostra il bagno dopo il taglio, con ciocche intere e capelli spezzati sparsi sul piano e nel lavandino. Davanti a quello che resta delle sue lunghezze trova però subito il modo di scherzarci sopra. "Barbie passione esaurimento", scrive mostrando il risultato del taglio improvvisato.
Il paragone con Britney Spears
Per raccontare fino in fondo il suo stato d'animo Elettra sceglie poi un riferimento diventato iconico nella cultura pop: Britney Spears nel 2007, quando la cantante americana si rasò completamente i capelli. Lamborghini pubblica una sua immagine e sceglie come sottofondo "Lucky", uno dei brani più celebri della popstar. "Quest'anno sta mettendo a dura prova i miei neuroni e la mia psicologa è in vacanza. Vi ho detto tutto", scrive sopra la foto. Il paragone resta naturalmente ironico e la gag prosegue nelle Stories successive.
Elettra compare con una maschera all'argilla sul viso e impugna un rasoio elettrico usandolo come microfono, mentre canta proprio sulle note di Lucky. "Rido per non piangere. Ma oggi non potevo stare a casa, zio pera?", scherza davanti alla telecamera. Anche davanti al piccolo disastro beauty, insomma, Lamborghini sceglie la strada che le è più congeniale: prendere in giro prima di tutto se stessa e trasformare una serata storta in uno spettacolo per i follower.