Elettra Lamborghini ha raccontato nelle Stories la sua piccola crisi beauty, mostrando ai follower il momento in cui ha deciso di mettere mano da sola ai capelli dopo essersi accorta che le lunghezze erano state pesantemente rovinate dalla decolorazione. "Raga, sono completamente in crisi. Volevo donare i miei capelli e ora non posso neanche più farlo, sono completamente distrutti dalla deco", racconta nel video.