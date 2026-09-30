Detenuti in rivolta nel carcere di Pisa: "Abbiamo trovato microspie nelle celle" | La protesta ripresa in diretta su TikTok

La rivolta sarebbe partita intorno alle 19 e, secondo quanto appreso, ci sarebbero stati anche "scontri tra detenuti e poliziotti penitenziari" tanto che all'interno della casa circondariale sono giunte ambulanze per prestare soccorso. Nel corso della diretta TikTok, i reclusi, a viso scoperto e senza evidenti segni di percosse, alternando aggiornamenti in lingua italiana e in lingua albanese, hanno affermato di essere stati "picchiati con i manganelli" e poi hanno rivendicato "il diritto di non essere spiati e di poter parlare liberamente mentre siamo in cella, senza avere il timore di essere intercettati".