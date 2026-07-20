Centinaia di detenuti della casa circondariale di Catania Piazza Lanza hanno dato vita a una violenta sommossa e sarebbero riusciti a prendere il controllo di due reparti della struttura. Almeno cinque agenti della polizia penitenziaria sarebbero rimasti feriti nel tentativo di arginare la rivolta e sono già stati trasportati in ospedale. Non è noto quanto siano gravi le loro condizioni. Macchine e furgoni delle forze dell'ordine e dei carabinieri hanno circondato la struttura mentre, all'interno, sarebbero in corso tentativi di dialogo con i detenuti. A renderlo noto una nota del sindacato Consipe.