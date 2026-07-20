Il sottufficiale, la cui identità è sempre rimasta segreta, è stato uno dei fondatori del Gis, il Gruppo di Intervento Speciale dei Carabinieri. Era considerato il carabiniere più decorato d'Italia. Il 29 dicembre 1980 con il Gis, intervenne per sedare la rivolta nel carcere di Trani. Partecipò a diverse missioni internazionali e a delicate operazioni, come la cattura degli esattori di Cesare Casella, alla liberazione di Patrizia Tacchella e si occupò del servizio di protezione del magistrato antimafia Nino Di Matteo, a Palermo nel 2003. Negli ultimi anni, Alfa è stato istruttore al Gis e più tardi all'Ucis, l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale, terminando la sua carriera nell'Arma nel febbraio 2016 e proseguendo quella di istruttore, divulgatore e scrittore.