Latina, carabiniere uccide a colpi di pistola il direttore di un hotel e ferisce gravemente una donna

Tragedia in provincia di Latina, dove Giuseppe Molinaro, carabiniere di 55 anni, ha sparato e ucciso il direttore di un albergo, Giovanni Fidaleo.

Poi ha ferito la donna che avrebbe avuto una relazione con l'uomo ed è fuggito, ma dopo qualche ora si è fatto arrestare. Il militare, in servizio in una stazione dell'Arma nel Casertano, è stato fermato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere per omicidio e tentato omicidio. La vittima è il gestore 60enne di un albergo di Castelforte, nella zona termale di Suio. Anche la donna ferita, una 40enne, sembra lavorasse nell'hotel.