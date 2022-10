Asso (Como), carabiniere spara a comandante e si barrica in caserma

L'uomo è rimasto gravemente ferito. Dopo aver compiuto il gesto, di cui non si conoscono i motivi, il militare si è asserragliato in caserma.

Il brigadiere era stato ricoverato presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale di San Fermo della Battaglia (Co) poiché affetto da problemi di disagio psicologico e successivamente dimesso e posto in convalescenza per diversi mesi. Giudicato idoneo al servizio da una Commissione Medico Ospedaliera, era rientrato in servizio da alcuni giorni ed attualmente era in ferie.