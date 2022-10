Assago (Milano), uomo accoltella 5 persone in un centro commerciale: un morto

L'aggressore soffriva di disturbi psichici - L'aggressore, in cura da un anno per una forte crisi depressiva, avrebbe afferrato un coltello dagli scaffali del supermercato Carrefour per poi accoltellare cinque avventori. L'uomo è incensurato. Gli inquirenti hanno subito escluso l'atto terroristico. L'ipotesi più accreditata è che l'uomo abbia colpito in preda a una crisi psichica esplosa all'improvviso. Quando è stato portato in caserma ha pronunciato frasi prive di senso, in linea con il suo evidente stato confusionale.

Il bilancio dell'accoltellamento - Sono in tutto sei le persone coinvolte nell'accoltellamento. La vittima è un dipendente Carrefour sulla trentina, morto durante il trasporto in ospedale. Uno dei cinque feriti è stato portato in ospedale in codice giallo, mentre gli altri tre (il calciatore del Monza, un 40enne e una 72enne) in codice rosso. Ferita solo lievemente una 81enne, che non è stata portata in ospedale

Pablo Marí ferito seriamente, ma cosciente - Il calciatore spagnolo del Monza Pablo Marí è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano e qui è stato raggiunto dall'amministratore delegato del club, Adriano Galliani, e dal tecnico, Raffaele Palladino. Il giocatore, prelevato in prestito dall'Arsenal, è ferito seriamente, ma è cosciente. E' stato accoltellato alla schiena: il fendente non ha toccato organi vitali.

Il tweet di Galliani: "Ti siamo vicini, guerriero" - Su Twitter l'amministratore delegato del Monza Galliani ha scritto: "Caro Pablo, siamo tutti qui vicino a te e alla tua famiglia, ti vogliamo bene, continua a lottare come sai fare, sei un guerriero e guarirai presto".

Una testimone: "Vedevamo gente scappare in lacrime" - "Ora che siamo lontane siamo più tranquille, ma eravamo veramente terrorizzate, non capivamo cosa succedeva, vedevamo gente scappare in lacrime". E' il racconto di una ragazza che si trovava nel centro commerciale di Assago al momento dell'accaduto. "Mi è rimasta molto impressa una ragazza che piangeva, completamente sotto shock", ha aggiunto la testimone.

"In molti avevano le facce sconvolte" - Una scena da film americano, raccontano altri. "Eravamo al bar e pensavamo si trattasse di uno scippo perché abbiamo visto dei ragazzi e una signora correre, poi abbiamo visto sempre più gente con facce sconvolte e abbiamo capito che era successo qualcosa di grave", ha detto un'altra ragazza che era nel bar del centro commerciale quando il 46enne si scagliava contro i passanti.

Clienti nascosti dietro le serrande di bar e ristoranti - "A un certo punto - ha proseguito la testimone - hanno iniziato a parlare di pistole quindi, molto gentilmente, la titolare del bar ha tirato giù la serranda e ci ha nascoste perché nemmeno lei capiva cosa stava succedendo. Siamo rimaste nel retro del bar mentre vedevamo anche il resto della ristorazione chiudere, nascondendo le persone dentro. Poi dopo circa 5 minuti è arrivata una commessa del Carrefour che aveva assistito alla prima aggressione, non parlava di armi ma solo di un pazzo. Era sconvolta e la ragazza del bar l'ha soccorsa".

Attivato un servizio di supporto psicologico - Carrefour Italia ha espresso la sua vicinanza a dipendenti e clienti coinvolti nell'aggressione, oltre che alle loro famiglie, e ha fatto sapere che è stato attivato un servizio di supporto psicologico per tutte le persone coinvolte.