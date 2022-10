Assago (Milano), accoltellamento nel centro commerciale: chi era la vittima

Come si evince dal suo profilo Linkedin, la vittima lavorava da oltre 20 anni nei supermercati. Ha svolto la mansione di assistente alle vendite, di vice responsabile, di addetto di magazzino e di cassiere. L'ultimo impiego al Carrefour di Assago, dove era impiegato da quasi due anni e mezzo. "Rifornisco il reparto scatolame, drogheria, grocery, profumeria con l'ausilio di transpallet e muletti elettrici - si legge -. Mi interessa imparare ogni tipo di prodotto e tecniche aziendali di rifornimento, di gestione degli stock di magazzino, del riordino".

L'aggressore, invece, era suo coetaneo e da circa un anno era in cura per una forte crisi depressiva. Proprio una crisi psichica esplosa all'improvviso l'avrebbe portato ad afferrare un coltello dagli scaffali del punto vendita e a scagliarsi contro clienti a caso, uccidendo Ruggieri e ferendo altre cinque persone. Tra queste il calciatore del Monza Pablo Marí, che è stato ricoverato all'ospedale Niguarda con una profonda ferita alla schiena.

Uno dei cinque feriti è stato portato in ospedale in codice giallo, mentre gli altri tre (il calciatore del Monza, un 40enne e una 72enne) in codice rosso. Ferita solo lievemente una 81enne, che non è stata portata in ospedale ma curata sul posto. Anche un altro giocatore, l'ex dell'Inter Massimo Tarantino, è rimasto coinvolto nell'accaduto, ma in maniera diversa. Il 51enne ha, infatti, disarmato e fermato l'aggressore. "Urlava, urlava e basta - ha raccontato -. Io eroe? Non ho fatto niente...".