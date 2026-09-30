Dipendenti pubblici, vigili del fuoco e studenti: in Francia le proteste vanno avanti da una settimana | Foto e video

Le maggiori tensioni si sono verificate durante le proteste studentesche. Iniziate da Parigi si sono poi allargate in tutto il Paese, coinvolgendo quasi 400 istituti su 3.700 a livello nazionale. Tra le motivazioni c'è la scarsa condizione delle strutture pubbliche e la mancanza di personale: in molte mobilitazioni, infatti, si sono visti anche professori al fianco degli studenti in protesta. Secondo il ministero dell'Istruzione circa 40 istituti sono stati oggetto di blocchi e altri 44 hanno subito tentativi di blocco, mentre dieci persone, tra studenti e personale scolastico, sono rimaste ferite. Il ministro dell'Interno Laurent Nuñez ha invece comunicato che i fermati, in gran parte minorenni, sono 440.