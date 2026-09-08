Parigi, le lavoratrici della Tour Eiffel protestano: "Nascoste per l'arrivo della delegazione indù"

Protesta delle lavoratrici della Tour Eiffel, che - secondo quanto riportato da Le Parisien - sarebbero state "messe da parte, se non "nascoste" in occasione di una visita di una delegazione indù, che aveva fatto una richiesta in tal senso. Stando alle ultime informazioni raccolte, la Tour Eiffel è chiusa in quanto la sua apertura è "rinviata per motivi operativi". Nella mattinata di lunedì si è svolta un'assemblea del personale. Nel fine settimana appena trascorso, ai piedi del monumento simbolo di Parigi, danzatrici e danzatori in abiti tradizionali indù sono stati protagonisti di sfilate e spettacoli, per la gioia dei turisti. Molti di loro ignari che si trattava della conclusione festosa di 13 giorni di festività lanciati per l'inaugurazione del tempio indù di Bussy-Saint-Georges, località a est della città.