Gran Bretagna e altri 11 Paesi sanzionano il commercio con i coloni israeliani per le violenze in Cisgiordania

"La Cisgiordania è sull'orlo dell'esplosione", per questo "la Francia metterà fine al commercio con le colonie israeliane situate nei territori palestinesi occupati, insieme con altri 11 paesi che hanno preso impegni dello stesso tipo". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, in una nota. "Questa situazione deleteria viola gravemente la dignità del popolo palestinese. Mette a repentaglio la sicurezza di Israele, alla quale la Francia è indissolubilmente legata. Compromette la soluzione dei due Stati, l'unica alternativa a uno stato di guerra permanente. Nessuna pace duratura è possibile in Medio Oriente senza che la sicurezza di Israele sia rigorosamente garantita" scrive in un post su X Barrot.