Cisgiordania, l'Alta rappresentante Ue Kallas: "Valutiamo stop al commercio con insediamenti israeliani"

Negli ultimi giorni due episodi, tra i vari, hanno contribuito ad accendere ulteriormente i riflettori sulla Cisgiordania. Il primo ha coinvolto il deputato democratico statunitense Ro Khanna durante una visita a Khirbet Zanuta, un villaggio palestinese abbandonato. Khanna e il suo staff sono stati fermati da alcuni coloni armati che, secondo il suo racconto, hanno insultato il gruppo e preso a calci gli pneumatici del minibus sul quale viaggiavano. L'arrivo di due veicoli dell'esercito israeliano non ha portato all'immediata risoluzione della situazione: il deputato ha riferito di essere rimasto bloccato per circa un'ora e mezza e di aver potuto riprendere il viaggio soltanto dopo aver contattato l'ambasciata americana e la polizia israeliana. Un secondo episodio ha riguardato invece una troupe della Cnn nel villaggio palestinese di Sinjil, a nord di Ramallah. Secondo quanto riferito dai media israeliani, alcuni coloni hanno bloccato e danneggiato il veicolo dell'emittente. Dopo la segnalazione dei giornalisti, l'esercito israeliano è intervenuto sul posto fermando i sospetti e consegnandoli alla polizia. Quattro persone sono state arrestate.