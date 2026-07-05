Medioriente, coloni israeliani danno fuoco a ristorante in Cisgiordania

Nelle prime ore del mattino di domenica alcuni coloni israeliani hanno incendiato un ristorante nella zona dei villaggi di Luban al-Sharqiya e Amuriya, a sud di Nablus, in Cisgiordania. Lo scrive l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo il capo del consiglio di Luban al-Sharqiya e proprietario del ristorante, Yaqoub Awwis, "i coloni hanno fatto irruzione nel ristorante situato vicino all'Università di Al-Zaytuna, hanno sfondato le porte e rubato denaro prima di appiccare il fuoco, distruggendolo completamente". Ha aggiunto che i danni sono stimati intorno a un milione di shekel (oltre 290mila euro).