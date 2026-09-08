Israele, media shock: "Netanyahu venne avvertito del 7 ottobre" | Iran: Usa, Francia, Germania e Regno Unito chiedono all'Aiea di deferire Teheran dall'Onu
Secondo il quotidiano israeliano il primo ministro venne avvisato dell'offensiva di Hamas, ma non prese alcun provvedimento
netanyahu © Afp
"Netanyahu venne avvertito sugli attacchi del 7 ottobre". A lanciare l'indiscrezione shock è il quotidiano israeliano Haaretz, che cita diverse fonti regionali. Secondo quanto ricostruito, una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, il primo ministro Benjamin Netanyahu fu avvertito personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande e imminente offensiva. Il premier, tuttavia, non informò i vertici della sicurezza israeliana ignorando le informazioni.
"Netanyahu sapeva del 7 ottobre"
Secondo Haaretz Mohammed bin Zayed avvertì dunque Netanyahu che il leader di Hamas, Yahya Sinwar, stava pianificando un'azione di vasta portata contro Israele che avrebbe portato a spargimenti di sangue, destabilizzato la regione e potenzialmente compromesso gli Accordi di Abramo. Il leader emiratino sarebbe rimasto sorpreso dalla risposta ottimista di Netanyahu, secondo il quale Israele aveva la situazione sotto controllo a Gaza, che qualsiasi azione di Hamas si sarebbe probabilmente verificata in Cisgiordania e che lo Stato ebraico era preparato a qualsiasi scenario.
Da Hamas agli Emirati
Sempre secondo la ricostruzione del quotidiano, la notizia dell'attacco era stata comunicata dallo stesso leader di Hamas a un alto funzionario di Al-Fatah, il quale decise di trasmetterla attraverso gli Emirati allo Shin Bet, i servizi di sicurezza isrealiani. Questi ultimi discussero dell'avvertimento nei giorni successivi, ma non lo interpretarono come una minaccia di un attacco da Gaza e non furono prese decisioni concrete: di qui la decisione di Bin Zayed di parlare direttamente con Netanyahu.
"Menzogna totale"
L'ufficio del premier da parte sua ha definito la notizia "una menzogna totale". "Il primo ministro Netanyahu non ha parlato con il presidente degli Emirati Arabi Uniti nel periodo in questione e non ha ricevuto alcun avvertimento da parte sua", si legge in un comunicato.
Guerra diplomatica
Intanto, in Medio Oriente, prosegue anche la guerra diplomatica. Stati Uniti, la Francia, la Germania e il Regno Unito stanno facendo pressione sull'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) affinché deferisca al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il dossier nucleare iraniano. L'iniziativa arriva mentre l'Aiea avverte di non poter verificare il materiale nucleare dichiarato dall'Iran da oltre un anno a questa parte.
Il silenzio di Teheran
Il direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi, ha riferito che Teheran non ha fornito informazioni sulla situazione delle proprie scorte e strutture nucleari e che gli ispettori non hanno potuto effettuare verifiche sul posto. In particolare, l'Aiea ha perso la continuità delle informazioni sulle scorte di uranio arricchito fino al 60 per cento presenti in impianti colpiti dagli attacchi Usa e israeliani del giugno 2025.