Israele, media shock: "Netanyahu venne avvertito del 7 ottobre" | Iran: Usa, Francia, Germania e Regno Unito chiedono all'Aiea di deferire Teheran dall'Onu

Secondo Haaretz Mohammed bin Zayed avvertì dunque Netanyahu che il leader di Hamas, Yahya Sinwar, stava pianificando un'azione di vasta portata contro Israele che avrebbe portato a spargimenti di sangue, destabilizzato la regione e potenzialmente compromesso gli Accordi di Abramo. Il leader emiratino sarebbe rimasto sorpreso dalla risposta ottimista di Netanyahu, secondo il quale Israele aveva la situazione sotto controllo a Gaza, che qualsiasi azione di Hamas si sarebbe probabilmente verificata in Cisgiordania e che lo Stato ebraico era preparato a qualsiasi scenario.