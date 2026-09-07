Lo riportano i media di stato

Iran: "Nei prossimi giorni creeremo un'area vietata vicino a Hormuz"

Mohsen Rezaei, massimo responsabile della sicurezza iraniana: "Qualsiasi nave che vi entrerà sarà inserita nella lista delle sanzioni"

07 Set 2026 - 06:00
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© Ansa

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Mohsen Rezaei, alto funzionario iraniano responsabile della sicurezza, ha dichiarato che il suo Paese istituirà una "zona vietata" nei pressi dello strategico Stretto di Hormuz, secondo quanto riferito dai media di Stato. "Nei prossimi giorni verrà annunciata una zona vietata al di fuori dello Stretto di Hormuz. Tale zona partirà dalla linea di blocco della Marina statunitense e comprenderà aree del Golfo Persico. Qualsiasi nave che entri in questa nuova zona sarà inserita nella lista delle sanzioni" dell'Iran, ha affermato Rezaei parlando alla televisione di Stato.

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