Iran, Teheran si prepara a dichiarare una "zona vietata" al di fuori dello Stretto di Hormuz

Rezaei ha spiegato che sarà designata una zona "vietata" fuori dallo Stretto. Questa zona si estenderebbe dalla linea di blocco della Marina degli Stati Uniti fino al Golfo Persico. Qualsiasi nave che entri in quest'area senza permesso e coordinamento con l'Iran "sarà registrata insieme ai nomi del proprietario e del noleggiatore e sarà inserita nella lista delle sanzioni iraniane", ha detto Rezaei. "D'ora in poi, se le navi si muovono sul lato occidentale od orientale dello Stretto di Hormuz, ma si fermano o commettono una violazione, le inseriremo nella lista delle sanzioni", ha affermato Rezaei. Queste navi "avranno problemi ad accedere all'assicurazione, e sanno che se vorranno attraversare di nuovo, quest'area è sotto il nostro controllo", ha detto Rezaei, secondo cui lo Stretto di Hormuz "diventerà una zona autorizzata".