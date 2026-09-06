Usa, l'ex capo del Pentagono: "La guerra in Iran durerà almeno altri 6 mesi"

La guerra in Iran si prolungherà per almeno altri sei mesi e rischia di diventare una "forever war in Medio oriente". Lo ha detto l'ex ministro della Difesa americano Leon Panetta in un'intervista al Guardian. "Non è un mistero che l'Iran e gli Stati Uniti siano in una terribile impasse e che ci siano poche opzioni per mettere fine al conflitto", ha spiegato Panetta aleggiando l'ipotesi che la guerra diventi come quelle in "Iraq e in Afghanistan". Le forze americane "stanno andando in guerra in un periodo di turbolenze all'interno del Pentagono, nella sua struttura di comando", ha messo in evidenza precisando che queste tensioni inviano un messaggio di debolezza all'Iran e agli altri avversari. Il riferimento di Panetta è alle purghe di Pete Hegseth. "Dire che il Pentagono sia nel caos è un insulto per ogni militare", ha respinto le accuse Sean Parnell, il portavoce del Dipartimento della Difesa.