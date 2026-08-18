Cisgiordania, palestinesi marchiati con il pennarello: "Non ci trattano come esseri umani"

Sul caso è intervenuto nelle ultime ore anche il leader di M5s, Giuseppe Conte. "Palestinesi marchiati dall'esercito israeliano con numeri sul corpo e sulla fronte. Di fronte agli orrori della storia ci siamo sempre chiesti: come ci si è arrivati? Ci siamo dentro. E l'Italia e l'Europa rimangono ignobilmente inerti di fronte a tutto questo" ha scritto Conte sui social. "Zero sanzioni, accordi militari e commerciali ancora in piedi. Dopo un genocidio, con oltre 20mila bambini palestinesi uccisi, dopo atroci violenze, con continui soprusi quotidiani. Non facciamoci scivolare tutto questo addosso", ha concluso il leader del M5S.