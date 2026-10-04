Proteste degli studenti in Francia: lunedì 5 ottobre lezioni sospese in 500 scuole

Gli studenti delle scuole superiori francesi lamentano che il loro percorso di studi è compromesso da fattori quali l'elevato tasso di assenteismo degli insegnanti, giornate scolastiche eccessivamente lunghe e strutture fatiscenti, oltre ad altre criticità. Il ministro Geffray ha dichiarato che il numero di scuole coinvolte lunedì sarà paragonabile a quello di venerdì, ma ha assicurato che vi sarà un "ritorno parziale e graduale alle lezioni".