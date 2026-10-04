Per ragioni di sicurezza

Proteste degli studenti in Francia: lunedì 5 ottobre lezioni sospese in 500 scuole

Il ministro dell'Istruzione Edouard Geffray: "Non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza"

04 Ott 2026 - 17:14
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Fino a 500 scuole in tutta la Francia rimarranno chiuse, totalmente o parzialmente, nella giornata di lunedì 5 ottobre a causa delle proteste degli studenti che hanno scosso il Paese in questi giorni: lo ha dichiarato il Ministro dell'Istruzione francese, Edouard Geffray.

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Francia, lezioni sospese per "mancanza di sicurezza"

 Le lezioni saranno "totalmente o parzialmente sospese" in circa "400-500" scuole superiori poiché non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza ha affermato il Ministro, aggiungendo che 24 istituti sono stati "incendiati o saccheggiati" dall'inizio del movimento.

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Per cosa protestano gli studenti

  Gli studenti delle scuole superiori francesi lamentano che il loro percorso di studi è compromesso da fattori quali l'elevato tasso di assenteismo degli insegnanti, giornate scolastiche eccessivamente lunghe e strutture fatiscenti, oltre ad altre criticità. Il ministro Geffray ha dichiarato che il numero di scuole coinvolte lunedì sarà paragonabile a quello di venerdì, ma ha assicurato che vi sarà un "ritorno parziale e graduale alle lezioni".

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