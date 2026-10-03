Fumo e fiamme in strada

Disordini in Francia, si intensificano le proteste degli studenti

I giovani lamentano condizioni pessime degli edifici e carenza di insegnanti

di Francesca Canto
03 Ott 2026 - 13:30
01:33 
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