L'ultimo rapporto Ocse sulla scuola italiana: Neet in calo al 16% e più diplomati | Ma i docenti guadagnano fino al 36% in meno

Infine, all'orizzonte si profila lo spettro dell'inverno demografico, che imporrà a breve un ripensamento urgente delle politiche scolastiche. Le proiezioni OCSE parlano chiaro: tra il 2024 e il 2033 il numero di bambini tra i 5 e i 14 anni in Italia crollerà del 18%. I primi effetti, del resto, sono già visibili: tra il 2015 e il 2024, gli alunni della scuola primaria sono diminuiti dell'11%, a fronte di un numero di insegnanti che è paradossalmente salito del 4%.