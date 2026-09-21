Solo in una classe su 13 si supera il limite del 30% di stranieri | La lingua italiana è un problema nello 0,6% dei casi

La mappa territoriale: il primato del Nord e il divario con il Mezzogiorno - L'analisi del fenomeno evidenzia, infine, una marcata spaccatura geografica tra il Nord e il Mezzogiorno d'Italia. Oltre il 63,8% degli studenti con cittadinanza non italiana frequenta plessi situati nelle regioni settentrionali, a fronte del 23,3% nel Centro e di appena l'11,5% al Sud e nelle Isole. Sulla base dei dati complessivi, la maggior concentrazione di classi statali oltre la soglia del 30% si registra in Lombardia con il 16,8% delle aule, seguita dall'Emilia-Romagna con il 15,6% di classi totali e il primato del 25,0% nella scuola primaria. Rilevanti anche i valori di Liguria (13,9% delle classi), Piemonte (11,2%), Veneto (10,5%) e Toscana (10,4%). Nelle regioni meridionali, al contrario, la presenza di classi oltre il limite del 30% appare del tutto marginale, attestandosi allo 0,4% in Puglia e Sardegna, allo 0,6% in Campania, all'1,1% in Basilicata e all'1,5% in Sicilia. A livello provinciale, l'incidenza più elevata sul totale degli iscritti appartiene a Prato con il 28,0% e Piacenza con il 25,2%, mentre in termini di volumi assoluti le presenze maggiori si concentrano nelle grandi aree metropolitane di Milano (oltre 82mila studenti stranieri), Roma (66mila) e Torino (40mila).