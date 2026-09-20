Divieto di burqa a scuola, come il centrodestra vuole modificare la Legge Reale

Ad agosto, come detto, il ministro Valditara aveva rilanciato il divieto di burqa attraverso un possibile emendamento al disegno di legge sulla sicurezza. "È importante - aveva sottolineato - per riaffermare i valori di dignità della donna e di eguaglianza fra uomo e donna". Sul tavolo c'era anche la possibilità di revocare il permesso di soggiorno a chi, per ritorsione contro il provvedimento, non dovesse mandare le figlie a scuola. Ora la stretta è attesa in Consiglio dei ministri, come ha annunciato la premier Meloni.