Solidarietà è arrivata dalle alte cariche dello Stato e da diversi esponenti politici. La premier Giorgia Meloni, in un post sui social, ha espresso "piena solidarietà e quella del Governo al ministro Giuseppe Valditara per le gravi minacce ricevute. Un proiettile e una lettera minatoria sono vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia". Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei Trasporti, nell'esprimere al collega solidarietà, ha ricordato che "nessuna minaccia e nessuna intimidazione fermeranno il suo lavoro. Avanti, Giuseppe!". Il vicepremier e titolare della Farnesina, Antonio Tajani, si dice certo che il ministro Valditara "non si farà intimidire" e conferma che "la nostra azione di governo non verrà fermata con le minacce e la violenza".