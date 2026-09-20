Scuola, Giorgia Meloni: "Numero massimo di studenti stranieri per classe e divieto di burqa e hijab"

Meloni ha poi spiegato la posizione del governo sul divieto del burqa a scuola. "A scuola si va a viso scoperto e in Italia nessuno, in nome di una vera o presunta tradizione, può decidere che una giovane donna debba nascondersi. La parità tra uomo e donna non è negoziabile. Non lo è nelle nostre strade, non lo è nelle nostre scuole", ha detto la presidente del Consiglio.