Prof accoltellata, la famiglia fu avvisata dei problemi del ragazzo: "Lo stavamo aiutando"

Isabella Marsilio, la professoressa colpita ha già perdonato il giovane responsabile della sua aggressione ma, afferma, si sarebbe aspettata una telefonata di scuse dai suoi genitori. "Mi sarei aspettata dai genitori almeno una telefonata, delle scuse, un gesto che avrei molto apprezzato, e che mi avrebbe confortato. In ospedale i medici mi hanno detto che una coltellata ha sfiorato il polmone e chissà come sarebbe finita se non fosse intervenuto quell'altro meraviglioso mio alunno. Ma mi creda, più che delle mie condizioni di salute sono preoccupata del benessere di quel ragazzo che ho già perdonato e che abbraccerei senza riserve se me lo ritrovassi davanti. E invece non si sono fatti sentire. Eppure erano consapevoli del disagio del figlio, io stessa li avevo convocati lo scorso anno per metterli a parte di un paio di episodi. Niente che lasciasse presumere un gesto così violento e pianificato, ma comunque campanelli di allarme da tenere in conto. Quei genitori erano consapevoli ma decisamente in difficoltà nella gestione del figlio. Poi evidentemente d'estate la sua rabbia deve essere crescita in maniera esponenziale", ha affermato Marsilio.