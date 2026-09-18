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l'insegnante non è in pericolo di vita

Roma, studente spruzza spray urticante e accoltella una prof in una scuola media

L'alunno tentava di filmare l'aggressione con il cellulare. La docente è in stato di shock ma non è in pericolo di vita

18 Set 2026 - 12:20
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