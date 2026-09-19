SICUREZZA NELLE AULE

Prof accoltellata a Roma, Valditara premierà lo studente che ha fermato il 13enne | Il ministro a Studio Aperto: "Nel Web pericoli enormi"

Da febbraio a maggio, effettuati 2.828 controlli con metal detector in 276 scuole: trovate decine di armi

19 Set 2026 - 19:45
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Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara premierà lo studente di origini congolesi che venerdì 18 settembre è intervenuto per bloccare il compagno di 13 anni che stava aggredendo a coltellate la sua docente in una scuola media di Roma. "Lo inviterò al ministero e lo premieremo. Apprezzo questo gesto molto bello che sta a testimoniare come ci si può comportare con civismo indipendentemente da dove si è nati", ha detto Valditara.

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Il ministro a Studio Aperto: "Serve una forte alleanza tra scuola e famiglie"

 Intervistato da Studio Aperto, il ministro ha poi spiegato di aver contattato la dirigente dell'istituto e ha richiamato l'attenzione sul ruolo dei social e del Qeb. "Ho parlato con la preside per portare la mia solidarietà. Il ragazzo era lì da otto anni e non aveva mai avuto comportamenti aggressivi. Il vero problema è certamente legato alle dinamiche dei social, ai siti dove si inneggia e si stimola la violenza", ha detto Valditara.

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Il ministro ha quindi rivolto un appello alle famiglie: "Ci vuole una grande alleanza tra scuola e famiglie contro la violenza. I genitori devono aiutarci, noi abbiamo avviato dei nuovi percorsi di educazione civica ma abbiamo bisogno che i genitori facciano la loro parte. Nel Web ci sono dei pericoli enormi. Tutti gli accoltellamenti avvenuti nelle nostre scuole hanno visto il coinvolgimento di canali social del dark web". 

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I controlli

 Da febbraio a maggio 2026 sono stati effettuati 2.828 interventi con metal detector in 276 scuole su tutto il territorio nazionale. Secondo i dati riferiti da Valditara, i controlli hanno portato al sequestro di alcune decine di armi e oggetti atti a offendere, tra cui coltelli, tirapugni, scimitarre, pistole ad aria compressa, sfollagente e machete.

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