Prof accoltellata a Roma, Valditara premierà lo studente che ha fermato il 13enne | Il ministro a Studio Aperto: "Nel Web pericoli enormi"

Intervistato da Studio Aperto, il ministro ha poi spiegato di aver contattato la dirigente dell'istituto e ha richiamato l'attenzione sul ruolo dei social e del Qeb. "Ho parlato con la preside per portare la mia solidarietà. Il ragazzo era lì da otto anni e non aveva mai avuto comportamenti aggressivi. Il vero problema è certamente legato alle dinamiche dei social, ai siti dove si inneggia e si stimola la violenza", ha detto Valditara.