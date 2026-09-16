A Celenza sul Trigno, scrive Il Centro, c'è un "discreto numero di alunni: 70; 28 sono iscritti alla scuola primaria, 12 alla scuola dell'infanzia e 20 alle medie". E ancora, "nell'ultimo decennio hanno chiuso migliaia di scuole e molte altre sono a rischio nei prossimi 5 anni", aggiunge il quotidiano abruzzese. E fra gli istituti con le porte sbarrate, ricorda, c'è anche la scuola di Villetta Barrea, resa famosa dal film campione di incassi "Un mondo a parte". "E' necessario salvare le scuole, - sottolinea al giornale la mamma di Linda. - Sono linfa per i territori e portano posti di lavoro".