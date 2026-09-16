Stop ai social per gli under 13, arriva la stretta della Ue | D'accordo i giovani: 1 su 2 vuole limiti all'accesso e un "patentino digitale"

"La Commissione proporrà l'EU Kids Act. Nessun utilizzo dei social media per i minori di 13 anni. Nessun account personale per i minori di 15 anni". Eccole le parole - pronunciate dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo stato dell'Unione - che potrebbero segnare uno spartiacque storico nel rapporto tra i giovani e il Web. L'Europa, dopo averlo annunciato per mesi, ora ha dunque deciso di passare dalle parole ai fatti, intervenendo con "un approccio graduale e differenziato", e prevedendo per la fascia d'età dai 13 ai 15 anni solo "mini-account creati e supervisionati dai genitori, con funzionalità limitate e restrizioni di tempo".