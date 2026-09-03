Fuga dei cervelli, gli stipendi più alti del 60% alla base del mancato ritorno. Ma l’Italia attrae i laureati stranieri: oltre la metà resta

Basterebbero questi dati per spiegare perché l'emigrazione sia una scelta a lungo termine. Interrogati sulla possibilità di tornare, il 37,0% dei laureati italiani all’estero definisce tale scenario "molto improbabile" e il 31,5% "poco probabile": per quasi sette laureati su dieci (68,5%), il rientro entro cinque anni è dunque un miraggio. Solo il 15,4% ritiene il rientro “molto probabile”, mentre il 15,7% non si esprime.