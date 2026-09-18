Insegnante accoltellata a Roma da un suo studente 13enne: "L'ho già perdonato"

Poi la descrizione dell'arma e dei colpi. "Aveva un pugnale di almeno un palmo e mezzo, seghettato, e mi ha colpito tre volte all'altezza dell'ascella sinistra", racconta. Ciò che l'ha scossa più delle ferite, ammette, è stato lo sguardo di chi le stava davanti: "Quando l'ho guardato, aveva gli occhi gelidi, freddi, senza anima. Erano gli occhi di qualcuno che ha pianificato un'azione scientemente e la stava portando a termine". Una lucidità che, nella sua percezione, esclude il gesto d'impulso.