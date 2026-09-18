Insegnante accoltellata a Roma da un suo studente 13enne: "L'ho già perdonato"

"Perdonarlo? L'ho già perdonato". Sono le prime parole che Isabella Marsilio, insegnante della scuola media "Giovanni Verga" di Roma, affida telefonicamente a "Dentro la Notizia" parlando dello studente tredicenne che in classe l'ha ferita con un coltello.
La ricostruzione dell'insegnante parte dall'appello. "Alle nove ero in classe e lui non c'era, tanto che l'avevo già segnato 'assente' sul registro", riferisce, precisando che proprio quella era la mattina in cui il ragazzo avrebbe dovuto recuperare il debito in storia. Un appuntamento fissato da tempo, e al quale l'alunno sembrava essersi sottratto.
Leggi anche
La lezione, intanto, era andata avanti. "Ho iniziato, quindi, a interrogare una compagna che pure aveva il debito e, mentre parlavo con questa ragazza, sento aprire la porta e vedo lui entrare con un caschetto da ciclista e un occhiale con al centro una telecamera", prosegue la professoressa. Un ingresso anomalo, che però non le ha fatto immaginare quanto stava per accadere: "Mai al mondo mi sarei aspettata che mi sarebbe venuto vicino per pugnalarmi".
Poi la descrizione dell'arma e dei colpi. "Aveva un pugnale di almeno un palmo e mezzo, seghettato, e mi ha colpito tre volte all'altezza dell'ascella sinistra", racconta. Ciò che l'ha scossa più delle ferite, ammette, è stato lo sguardo di chi le stava davanti: "Quando l'ho guardato, aveva gli occhi gelidi, freddi, senza anima. Erano gli occhi di qualcuno che ha pianificato un'azione scientemente e la stava portando a termine". Una lucidità che, nella sua percezione, esclude il gesto d'impulso.
Sul dopo, invece, nessuna esitazione. Alla domanda se tornerà dietro la cattedra, la risposta di Marsilio è netta: "Non ho per niente paura di tornare a insegnare". E va oltre la disponibilità a riprendere il proprio ruolo, spingendosi fino a un confronto diretto con il responsabile: "Anzi, sarei pure disposta a incontrare questo ragazzo e farmi spiegare tutto quest'odio nei miei confronti da cosa deriva".