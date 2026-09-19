al vaglio il ruolo dei 5 nickname

Prof accoltellata a Roma, caccia ai complici del 13enne: "Chi era in videochiamata con lui su Telegram?"

Forse un maggiorenne tra i 5 utenti dell'app di messaggistica istantanea ai quali gli investigatori stanno cercando di dare un'identità oltre il loro nickname: potrebbero aver istigato lo studente

19 Set 2026 - 09:21
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Un'aggressione preparata nei dettagli, annunciata sui social con ore di anticipo e messa in atto dopo una "vestizione" nel bagno della scuola. È questa la ricostruzione dei carabinieri sull'accoltellamento della professoressa Isabella Marsilio, 66 anni, avvenuto venerdì mattina all'istituto Giovanni Verga di Centocelle, a Roma. Della vicenda è stata informata la procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ma il ragazzo, avendo 13 anni, non è imputabile secondo la legge italiana. Ma forse tra i cinque utenti di Telegram, in diretta con lui durante l'assalto in classe, potrebbe esserci un maggiorenne. Gli investigatori stanno infatti verificando chi ci sia dietro cinque nickname per capire se qualcuno può aver istigato il ragazzo a entrare in azione.

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Ipotesi di pianificazione del gesto

 Gli investigatori ritengono che lo studente di terza media avesse pianificato l'azione da tempo. Prima di entrare in classe avrebbe pubblicato sui propri canali social un messaggio con il conto alla rovescia, "-5 hours", interpretato come l'annuncio dell'aggressione.

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Una volta arrivato nell'istituto, il tredicenne si sarebbe diretto nei servizi igienici, dove avrebbe indossato un casco con il telefono fissato sulla parte superiore per riprendere la scena, oltre a un paio di occhiali da softair che ha dichiarato di aver acquistato online. Dallo zaino avrebbe poi estratto due coltelli da sub: uno agganciato alla cintura e l'altro impugnato pochi istanti prima dell'attacco.

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Caccia ai complici

 Secondo la ricostruzione, il giovane avrebbe agito mentre era collegato in videochiamata su Telegram con un gruppo di utenti, ora al centro degli accertamenti dell'Arma. I militari stanno verificando l'identità dei partecipanti e il loro eventuale ruolo nella vicenda.

Prof accoltellata a Roma: dov'è la scuola

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© Withub

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L'accoltellamento

 La docente è stata prima raggiunta da uno spruzzo di spray urticante e poi ferita con tre coltellate nella zona sotto l'ascella. Soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Vannini, dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di sette giorni. Per l'insegnante, stimata da colleghi e studenti, questo è l'ultimo anno di servizio prima della pensione.

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