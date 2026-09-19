Prof accoltellata a Roma, caccia ai complici del 13enne: "Chi era in videochiamata con lui su Telegram?"

Un'aggressione preparata nei dettagli, annunciata sui social con ore di anticipo e messa in atto dopo una "vestizione" nel bagno della scuola. È questa la ricostruzione dei carabinieri sull'accoltellamento della professoressa Isabella Marsilio, 66 anni, avvenuto venerdì mattina all'istituto Giovanni Verga di Centocelle, a Roma. Della vicenda è stata informata la procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ma il ragazzo, avendo 13 anni, non è imputabile secondo la legge italiana. Ma forse tra i cinque utenti di Telegram, in diretta con lui durante l'assalto in classe, potrebbe esserci un maggiorenne. Gli investigatori stanno infatti verificando chi ci sia dietro cinque nickname per capire se qualcuno può aver istigato il ragazzo a entrare in azione.