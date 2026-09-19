Prof accoltellata a Roma, il video dell'aggressione: la preparazione in bagno, poi l'azione

In rete è stato pubblicato il video del 13enne della scuola media Verga di Centocelle, a Roma, che prepara l'aggressione alla sua professoressa di italiano e storia dentro ai bagni dell'Istituto. Nel video di 2 minuti e 53 secondi sono ripresi in prima persona dalla prospettiva della telecamera fissata sul casco i momenti in cui il giovane estrae due coltelli da sub e li nasconde nei pantaloni. Poi mostra alle telecamere gli occhiali da soft air e impugna lo spray urticante nella mano sinistra prima di uscire dai bagni, imboccare il corridoio e dirigersi verso la classe. Appena entrato in aula estrae una delle lame, si dirige verso l'insegnante e spruzza lo spray urticante durante attimi di paura e concitazione anche da parte dei suoi compagni.