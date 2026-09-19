Teramo, la scuola vieta le merende fatte in casa: scatta la protesta dei genitori

Niente biscotti o ciambelloni preparati a casa per la merenda dei bambini. È la nuova regola che sta facendo discutere ad Alba Adriatica, dove una disposizione della dirigente scolastica Fiorenza Marano, nata da una decisione del consiglio d'istituto, aveva escluso del tutto la possibilità di portare la merenda da casa per i piccoli della scuola dell'infanzia. Alla base della scelta ci sono ragioni igienico-sanitarie: docenti e collaboratori non dovrebbero manipolare il cibo dei bambini, così da scongiurare possibili contaminazioni. La decisione ha inevitabilmente provocato la rivolta delle famiglie, che hanno chiesto all'istituto di rivedere il provvedimento. Dopo il confronto, mediato da un avvocato, la scuola ha parzialmente modificato le disposizioni.